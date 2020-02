Coronavirus Italia: 10 morti accertati, altri 3 anziani deceduti

Altri 3 anziani deceduti per il Coronavirus in Italia: sale così a 10 il numero dei morti accertati: lo riferisce il commissario straordinario Angelo Borrelli.

Si aggrava il bilancio del Coronavirus in Italia: sono 10 adesso le vittime accertate. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile ha tenuto una conferenza stampa in sede con gli ultimi dati.

In tutto in questo momento, sono in tutto 322 i contagiati in Italia. Va osservato che gli anziani deceduti avevano tutti altre patologie, come ha spiegato anche Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano, al Tg3.

Chi sono le ultime tre vittime del Coronavirus

Il commissario Angelo Borrelli nel corso di una conferenza stampa ha affermato che le ultime tre vittime in ordine di tempo sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. In precedenza erano arrivate le rassicurazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “L’Italia è un paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo”.

Conte, che ha tenuto una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile, ha affermato chiaramente: “Ci sono solo aree limitatissime con restrizioni; forse è un Paese più sicuro di tanti altri”. Infine, ha criticato la chiusura delle scuole nelle aree che non sono focolaio del virus: ieri il premier è intervenuto per stoppare la chiusura degli istituti scolastici nelle Marche.