Coronavirus, Giuseppe Conte: “L’Italia è un paese sicuro, più di altri”

Coronavirus, Giuseppe Conte in conferenza stampa con la Protezione Civile di Roma ha detto che “l’Italia è un paese sicuro, più di altri”.

Giuseppe Conte ha tranquillizzato i cittadini italiani nella conferenza stampa che si è tenuta poco fa insieme ai membri della Protezione Civile di Roma: “L’Italia è un paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo” ha assicurato Conte. “Ci sono solo aree limitatissime con restrizioni; forse è un Paese più sicuro di tanti altri”. Conte ha anche criticato la chiusura delle scuole nelle aree che non sono focolaio del virus, sottolineando che l’Italia è stata divisa in tre zone: quelle focolaio, dove valgono le misure restrittive, un secondo livello “che si estende alle aree circostanti che presentano episodi da contagio indiretto”, e un terzo livello che riguarda il resto d’Italia, non ancora toccato dal virus. In questi ultimi territorio sarebbe ingiustificata la chiusura delle scuole, secondo il premier.

Coronavirus, le parole di Giuseppe Conte in conferenza stampa con la Protezione Civile di Roma

“Avevamo annunciato in sede di verifica una cura da cavallo, una terapia d’urto per l’economia: stiamo varando misure per il rilancio del sistema economico, l’emergenza Coronavirus ci dà maggiore determinazione. Chiameremo a raccolta tutte le forze del paese, dimostreremo agli occhi del mondo che da un’emergenza l’Italia può uscire a testa alta”, ha aggiunto Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il Presidente del Consiglio si è espresso anche sull’esaurimento di mascherine e materiale sanitario, andato a ruba nel nostro paese subito dopo l’arrivo del virus: “Le aziende che producono mascherine e materiale sanitario per fronteggiare il coronavirus devono privilegiare il mercato italiano. Ho visionato la bozza dell’ordinanza per dare indicazioni alle aziende che producono materiale di protezione. Dovranno privilegiare i fabbisogni italiani per l’emergenza nazionale. Stiamo adottando misure straordinarie e urgenti perché la produzione di questi equipaggiamenti vada a soddisfare le nostre esigenze nazionali”.

