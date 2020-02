Coronavirus contagi | due italiani residenti in Austria positivi in Tirolo

Due contagi da Coronavirus in Austria: il Covid-19 raggiunge il Tirolo, come confermato dalle autorità locali. Si tratterebbe di due giovani italiani.

La situazione relativa al Coronavirus presenta nuovi contagi al Nord Italia. L’iniziale focolaio deflagrato in Lombardia e che si è poi espanso in Veneto ed in maniera marginale anche in Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria, raggiunge ora anche il Trentino-Alto Adige. E da lì il Tirolo, dove oggi due persone residenti nel posto hanno mostrato un riscontro positivo al test di rilevamento della malattia.

Lo rende noto Gunther Platter, il governatore della regione dell’Austria che è posta subito dopo il confine nord-est con l’Italia. Il presidente tirolese conferma i due casi di contagi da Coronavirus nel corso di un intervento con l’agenzia di stampa austriaca APA. Da quanto risulta, entrambi sono di nazionalità italiana ma vivono in Austria. Uno dei due infetti pare abbia soggiornato in Lombardia proprio nei giorni scorsi. Un aspetto questo che attende comunque ulteriori conferme.

Coronavirus contagi, i due austriaci si trovano in clinica in isolamento

Entrambi i pazienti hanno trovato ricovero all’interno di una clinica di Innsbruck, dove risiedono. Risultano ricoverati in biocontenimento ed isolamento, come da prassi nei casi di Coronavirus. Le loro condizioni sarebbero buone, entrambi avrebbero solamente una febbre leggera. Resteranno comunque sotto osservazione in quarantena per almeno i prossimi 14 giorni, come da prassi. Nel frattempo il professor Vincenzo D’Anna, presidente dei virologi italiani, ci tiene a rimarcare come la situazione non dovrebbe avere i crismi dell’emergenza. “Le vittime direttamente ascrivibili alla malattia sono pochissime. E comunque tutte anziane e con altre gravi patologie in corso. Questo vuol dire che il Coronavirus è solo una concausa del decesso, e non la causa. Si tratta solo di un nuovo virus influenzale”. Le autorità sanitarie consigliano di lavarsi le mani in maniera accurata, diffondendo anche delle istruzioni su come fare. Dal momento che tale azione viene compiuta spesso in maniera frettolosa ed inefficace.

