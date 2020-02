Coronavirus, azienda farmaceutica produce il primo vaccino sperimentale

Giunge notizia dagli Stati Uniti che un’azienda farmaceutica Usa avrebbe sviluppato un primo vaccino sperimentale per il coronavirus.

Come spiegato abbondantemente dall’Oms nei primi giorni di diffusione del coronavirus, prima che possa essere trovata una cura ed un vaccino sicuro ci vorrà del tempo. Già aver isolato il virus permette agli studiosi di effettuare delle sperimentazioni e dunque portare il lavoro avanti. Per il momento esistono solo dei test in vitro con campioni di dna infetti sottoposti all’azione di diversi farmaci. Prima di poter dire che un medicinale o un vaccino funzionino, bisognerà infatti attendere che i test vengano effettuati su dei pazienti ed anche in caso positivo, la procedura dovrà essere ripetuta su numeri più elevati.

Nelle scorse settimane sono giunte notizie positive dall’Australia. Il vaccino sintetizzato da alcuni studiosi ha dato risultati positivi ai primi test e dunque è passato alla seconda fase di sperimentazione. Notizie incoraggianti in tal senso giungono in queste ore anche dagli Stati Uniti e più precisamente dal ‘Wall Street Journal‘, nel quale si legge che in Massachusetts è stato sintetizzato il primo vaccino sperimentale per il Coronavirus.

Azienda Usa produce un vaccino sperimentale per il coronavirus

Come riportato dall’agenzia di stampa ‘Agi‘, l’azienda farmaceutica Moderna Inc. ha sintetizzato un vaccino sperimentale contro il Coronavirus e ne ha spedito un primo lotto al governo Usa per iniziare la fase di sperimentazione sugli esseri umani. Le fiale di questo vaccino sono state inviate all’Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive di Bethesda. Qui entro fine aprile verranno sottoposti a test clinico una ventina di volontari sani. Lo scopo è di capire se due dosi del vaccino possano portare allo sviluppo di difese immunitarie in grado di contrastare la diffusione del Covid-19. Prima di avere i risultati in ogni caso bisognerà attendere questa estate.