Clizia Incorvaia, Salvo Veneziano condivide il video che la incastra

Clizia Incorvaia non è più una concorrente del Grande Fratello, ecco il video pubblicato da Salvo Veneziano che mostra il suo pensiero a riguardo a Denver.

Da ieri Clizia Incorvaia non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Sarcina è stata squalificata dalla competizione per aver detto a Andrea Denver la seguente frase: “Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti”. Ieri Salvo Veneziano, altro siciliano purgato per una frase detta ingenuamente, ha pubblicato un video che se possibile aggrava ulteriormente la posizione della Incorvaia.

In questo si vede la bella Clizia che fa la sauna insieme a Patrick e parla con lui di quanto successo qualche ora prima. La ragazza probabilmente cerca di capire la gravità della sua situazione e dice a Pugliese che probabilmente faranno un video remix della sua violenta reazione come successo con lui.

Clizia Incorvaia: “Ho detto quello che penso”

Sottovalutando la frase pronunciata, Clizia immagina che la sua dichiarazione possa diventare virale, ma Patrick cerca di farle capire che la sua discussione con Antonella è meno grave di quella che lei ha avuto con Denver. Il gieffino le fa capire che “crotalo” non è nemmeno paragonabile a “Buscetta-pentito” e conclude dicendo: “Nel tuo caso quella parola non è remixabile, è un po’ troppo serio”. Insomma, appare evidente che la Incorvaia non avesse compreso la gravità della situazione e messa davanti al fatto compiuto dal coinquilino, risponde: “Ah! Però io ho detto quello che pensavo”.

Anche questa frase potrebbe essere fraintesa, ma di certo Clizia non intende che sposa le idee e le azioni compiute dalla malavita. Semplicemente si riferisce a Denver e al suo comportamento nella casa che ha vissuto alla stregua di un tradimento.