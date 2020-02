Cina, neonata di 17 giorni guarisce dal Coronavirus

Una neonata di 17 giorni è guarita dal Coronavirus in Cina. I medici le avevano diagnosticato il virus appena nata, e la piccola si è ripresa senza cure specifiche.

Una neonata di 17 giorni è guarita dal Coronavirus in Cina, più precisamente a Wuhan, primo focolare del virus. Xiao Xiao, così si chiama la piccola, è la paziente più giovane ad essere completamente guarita dalla malattia. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la mamma di Xiao Xiao è ancora malata. La bambina è stata dimessa dall’ospedale nel quale era ricoverata, nella provincia di Hubei, dopo essere guarita “da sola” dal virus, senza alcuna cura specifica che, come sappiamo, ancora non esiste.

Potrebbe interessarti anche –> Coronavirus, ecco perché tra i bambini è più raro

Una neonata di 17 giorni è guarita dal Coronavirus in Cina

I medici cinesi le hanno diagnosticato il Coronavirus appena nata. “Xiao Xiao aveva un’infezione alle vie respiratorie e lievi danni al miocardio”, ha raccontato il Dottor Zeng Lingkong, del Dipartimento di Neonatologia dell’ospedale di Hubei. Poiché i sintomi della piccola non erano evidenti, i medici hanno deciso di non sottoporla ad alcuna terapia intensiva: “Non aveva evidenti difficoltà respiratorie, non ha tossito o avuto la febbre, quindi le abbiamo somministrato solo un trattamento per le sue condizioni miocardiche”, ha continuato a spiegare Zeng. Finalmente venerdì scorso, 21 febbraio, dopo tre test negativi al Coronavirus a Xiao Xiao è stato permesso di tornare a casa. Zeng ha assicurato che la neonata si è completamente ripresa, ed è persino cresciuta e ingrassata come un qualsiasi bambino sano della sua età. Poiché il Coronavirus è ancora troppo recente, non è del tutto chiaro come i neonati vengano colpiti dal virus.

Se vuoi seguire tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in tempo reale CLICCA QUI!