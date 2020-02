Ecco chi è Armando Incarnato, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne più discusso del momento accusato di avere una storia con la sua ex compagna Jeanette.

Ida Platano, Noel Formica, Veronica Ursida. Sono solo alcune delle dame che hanno intrattenuto nel corso del tempo un rapporto con Armando Incarnato, il cavaliere del parterre maschile protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Classe 1977, è nato a Napoli, dove vive e lavora. Ha una figlia di nome Michelle per la quale nutre un amore spassionato, avuta da Daniela, la sua ex compagna. La relazione tra i due è finita a causa di una sua infatuazione di lui per un’altra donna. Tra accuse, litigi e flirt andati a male, il cavaliere non è di certo passato inosservato ai telespettatori di canale 5.

Nel programma di Maria De Filippi ha avuto una frequentazione con Ursula Bennardo, la donna uscita dal programma insieme a Sossio Aruta, attualmente al Gf vip. Chiusa la breve storia con lei, Armando Incarnato ha intrecciato una relazione con Noel Formica, con la quale sembrava essere scoppiata una grande passione che poi si è rivelata un buco nell’acqua. I due hanno finito per accusarsi a vicenda di avere entrambi una relazione al di fuori dello studio. A seguire, Ida Platano, poi corsa tra le braccia di Riccardo Guarnieri. In ultimo, la bionda Veronica Ursida sembrava aver fatto breccia nel cuore del napoletano, ma anche in questo caso tutto si è concluso in maniera poco pacifica.

Secondo alcuni, tra cui anche Gianni Sperti, il cavaliere avrebbe una fidanzata all’esterno degli studio Elios, come dimostrato da alcune segnalazioni giunta alla voce degli opinionisti. Trattasi di Jeanette, arrivata in studio per difendere il cavaliere napoletano e smentire di avere una storia con lui. “Sono qui per chiarire una volta per tutte questa situazione. Io e Armando non stiamo più insieme da due anni e mezzo”, ha spiegato Jeannette. “Abbiamo solo un rapporto lavorativo. Il negozio l’abbiamo aperto cinque anni fa e non ho mai lavorato con lui perchè non volevo mischiare la vita di coppia con quella lavorativa. Da quando sta qua, nell’altro negozio in cui lavoravo si parlava solo di lui e quindi ho deciso di andarmene e da dicembre ho iniziato a lavorare per lui”.

Quindi, a dire di entrambi, i due si frequenterebbero per motivi lavorativi e questioni private, visto che Jeanette lavora proprio nel negozio di Armando Incarnato. Niente affari di cuore, quindi. Di fatto, però, il partenopeo non ha ancora trovato l’amore.

Chiara Feleppa