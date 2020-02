Chelsea Bayern Monaco: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Chelsea e Bayern Monaco è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca martedì 25 febbraio 2020, alle ore 21.00, la partita valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Chelsea e Bayern Monaco. Nell’altra sfida che si gioca in contemporanea si sfidano invece Napoli e Barcellona.

Leggi anche –> Juventus Inter in chiaro, la decisione di Sky per il Coronavirus

Si affrontano sin dagli ottavi due tra le squadre che meglio hanno fatto in questi anni nelle competizioni europee, in particolare gli inglesi sono i vincitori dell’ultima Europa League.

Leggi anche –> Coronavirus, caos Serie A: partite a porte chiuse e recuperi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chelsea Bayern Monaco: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo Stamford Bridgeviene trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Calcio 3. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. La partita non viene trasmessa anche in chiaro. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Se si guarda ai precedenti tra le 2 squadre, il divertimento sarà assicurato: nelle ultime cinque occasioni, entrambe le squadre sono sempre andate in gol e per quattro volte hanno segnato più di un gol a testa. Se si guardano più in esteso i confronti tra formazioni inglesi e tedesche, negli ultimi decenni i tedeschi hanno spesso e volentieri avuto la meglio sugli inglesi.

Chelsea Bayern Monaco, le due squadre in campo: le formazioni

La sfida di questa sera dunque significa giocarsi un gran pezzo di stagione per una delle 2 squadre. Queste le probabili formazioni:

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Abraham, Mount. ALL.: Lampard.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski. ALL.: Flick.