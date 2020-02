Barbara De Santi è una delle protagoniste più discusse del trono Over. Tornata da poco nel programma, non ha ancora trovato l’amore.

Lo scorso 10 febbraio le Loom Loom hanno pubblicato su Youtube il video musicale del loro primo singolo, “L’Estate Viene e Va”. Nulla di strano, se non fosse che tra le cantanti della nuova hit compare Barbara De Santi, la dama del trono Over più discussa del momento. Nota da sempre per il suo carattere puntiglioso e preciso, ultimamente sta facendo discutere per alcuni gesti ritenuti da molti poco cordiali. Prima il lancio del biscotto a Marcello, uno dei suoi corteggiatori; poi la lite con Gianni Sperti; infine, la rivalità sempre aspra con Gemma Galgani, la dama torinese rivale della Cipollari.

Arrivata nel programma nel 2011, Barbara si è presa una pausa di tre anni in cui ha vissuto una storia nata fuori dagli studi. Poi è in tornata, anche se in realtà il suo carattere non è cambiato molto e le discussioni con il parterre maschile lo dimostrano. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, Barbara De Santi ha rivelato di aver partecipato ai casting per tronista, ma senza successo. La redazione però la chiamò per corteggiare l’allora tronista Leonardo Greco. Anche quello, senza successo.

Così, nel 2011 la De Santi ha fatto ingresso negli studi Elios, dopo aver scoperto che il suo fidanzato dell’epoca era sposato. Nata il 24 maggio del 1969, segno zodiacale gemelli, Barbara De Santi è originaria di Mantova. Diplomata al Conservatorio, il suo strumento è il clarinetto. In seguito ha intrapreso la carriera di insegnante. Eppure, il salotto di Maria De Filippi non è la sua prima esperienza sul piccolo schermo. Nel 1989 e nel 1993 ha partecipato al fortunato programma di Iva Zanicchi, “Ok il prezzo è giusto”. Segue, nel 1991, la parentesi televisiva a “Piacere Raiuno”. Inoltre, nel 2017 è partita la sua avventura di blogger, attraverso un sito ufficiale che cura nei minimi dettagli ed è interamente dedicato alla moda.

Chiara Feleppa