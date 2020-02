Asia Valente: un ‘segreto’ del suo passato la mette in difficoltà – VIDEO

L’influencer Asia Valente e la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: un ‘segreto’ del suo passato sui social la mette in difficoltà.

Ancora nell’occhio del ciclone Asia Valente, la concorrente del Grande Fratello Vip finita nella bufera per aver reso noto nella Casa il caso sanremese della lite tra Bugo e Morgan.

Leggi anche –> Il caso Bugo-Morgan arriva al Gf Vip: Asia Valente nei guai – VIDEO

Tra le influencer più chiacchierate nei salotti televisivi italiani, la giovane sta molto facendo parlare di sé anche da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello come concorrente.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip | Zequila cede ad Asia Valente | VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In queste ore, viene ricondiviso in Rete un video della influencer che fece un provino per Star Television Italia. Raccontava di avere 21 anni e di essere nata a Benevento: “Vivo a Milano da 1 anno. Lavoro come influencer e modella. Mi piace fare sport, tanto shopping, la bella vita e… sono una fashion victim”. Quindi aggiungeva: “Ho fatto una sfilata intima e da quando mi hanno spottizzato il mio posteriore mi sono saliti i follower e ho iniziato a lavorare come influencer”. Infine ammetteva che su oltre 200mila follower su Instagram che aveva in quel momento, solo 50mila erano veri.