Amici, il Serale comincia col botto: “Ecco chi uscirà”

Arrivano le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 2020, per la gioia di concorrenti e fan in trepida attesa.

Cosa succederà nella prima puntata del Serale di Amici 2020? A rivelarlo è direttamente la pagina Instagram del celebre talent show. Anche questa edizione regalerà a concorrenti e fan grandi colpi di scena, visto che Maria De Filippi ha deciso di stravolgere diversi tratti caratteristici del programma, portando una ventata di cambiamenti e novità.

Sorprese e novità nella prima puntata del Serale di Amici

Innanzitutto la doppia–eliminazione della prima puntata è ormai ufficiale. Le pagine social della trasmissione hanno dato il numero esatto dei concorrenti che dovranno abbandonare per sempre (e senza “salvataggi” di sorta) la prestigiosa scuola di Canale 5. Chi saranno i prewcelti? I telespettatori si sono ovviamente sbizzarriti con le ipotesi più varie: c’è chi sostiene che sia giusto far uscire gli ultimi che hanno ottenuto la maglia verde (quindi Francesco, Martina o Jacopo) e altri invece non vorrebbero più vedere Nicolai, per via del suo continuo atteggiamento di sfida e ribellione.

E’ il caso poi di ricordare che quest’anno non è stata formata alcuna squadra e tutti potranno sfidare tutti (seguendo il nuovo regolamento). E che sono stati confermati diversi ballerini professionisti, tra cui l’immancabile Simone Nolasco. Per la gioia di concorrenti e fan in trepida attesa, le sorprese non mancheranno.

