Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni: incidente hot per Anna Maria

Uomini e Donne Trono Over riprende oggi 24 febbraio su Canale 5 alle 14.45. Dalle anticipazioni della trasmissione sembra che ci saranno momenti scottanti.

Dalla registrazione del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, sembra che ne succederanno delle belle. Maria abbandona lo studio dopo una discussione con Armando Incarnato, Tina Cipollari avrà da ridire con il pubblico in studio e per Gemma Galgani ci sarà un momento particolare dove rincontrerà vecchi ex.

Leggi anche -> Barbara De Santi: da Uomini e Donne alla musica | VIDEO

La trasmissione inizia con Tina Cipollari che prende in giro uno dei signori del pubblico che tutti conoscono perché, nelle scorse puntate, le disse che lei a 70 anni non ci sarebbe arrivata come Gemma. Tina l’ha definito un ‘gemmino‘ e da lì è partita la discussione. Tina ha richiesto che l’uomo fosse pesato e la bilancia ha segnato i 100 chili. Ma non è finita qui: per Gemma sono arrivati in trasmissione alcuni dei suoi ex. Questi sono stati disposti su una cartina geografica voluta da Tina e si sono presentati in trasmissione per confermare o smentire il flirt. Tra loro anche Michele Di Bari. Quello che doveva essere solo un siparietto ha occupato oltre la metà della puntata.

Leggi anche -> C’è Posta Per Te, Maria De Filippi sbotta dopo la chiusura della busta

Momento scottante a Uomini e Donne

Arrivati a Valentina Autiero, la tronista manda via due corteggiatori che non le piacciono, perché vuole continuare la frequentazione con Andrea, andato a Uomini e Donne per Veronica Ursida. Un momento molto bollente ha coinvolto Marcello Michisanti e Anna Maria, lui le avrebbe chiesto di ‘chiudere le gambe‘ perché dalla minigonna le si vedeva tutto. Il parterre maschile, infatti, era a bocca aperta e con gli occhi spalancati.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!