Torino, scontro auto-camion: muore un ciclista

Il drammatico incidente è avvenuto alle porte di Caluso, nel Torinese: nello scontro tra auto, camion e bici ha perso la vita un ciclista.

Un terribile incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle ore 16:00 sulla statale 26 alle porte di Caluso (Torino) è costato la vita a un ciclista. La dinamica dello schianto è ancora tutto da chiarire, e per il momento l’identità del morto non è stata resa nota. Nello scontro è rimasto ferito anche un automobilista.

La dinamica dell’incidente costato la vita al ciclista

L’incidente si è verificato in prossimità dell’incrocio regolato con semaforo all’ingresso di Caluso, tra la Statale 26 e la Provinciale per San Giorgio Canavese, e ha visto coinvolte due vetture e un camion (una Citroen Berlingo, una Fiat Punto e un cassonato Renault), oltre al ciclista che, purtroppo, è morto sul colpo. La statale 26 è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire tutti i rilievi e gli accertamenti di rito. Sul posto sono giunti tempesticamete gli agenti della Polizia stradale di Chivasso per svolgere i controlli del caso.

