Terremoto a Cosenza, magnitudo 4.4: tutti gli aggiornamenti

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato poco fa in provincia di Cosenza, in Calabria. Tutti gli aggiornamenti.

Questo pomeriggio, lunedì 24 febbraio, alle ore 17:02:58 è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.4 nei pressi di Cosenza, in Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato l’epicentro del terremoto pochi chilometri a nord di Cosenza, più precisamente nel comune di Rende. L’ipocentro è stato invece localizzato a 10.3 chilometri di profondità. In attesa di maggiori informazioni sui danni causati dal terremoto da parte dei Vigili del Fuoco, il sito Hai Sentito il Terremoto sta monitorando in tempo reale le sensazioni dei cittadini calabresi. Ogni persona contribuisce alla raccolta d’informazioni compilando il questionario macrosismico descrivendo la propria esperienza. I dati raccolti sono poi sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente.

Terremoto a Cosenza, i cittadini raccontano la situazione su Twitter

Un 2020 da p.a.u.r.a.#Terremoto pic.twitter.com/IHxoXBQ0aZ — Lo Spirito di Vittorio Zucconi ⬆️ (@IlZucconi) February 24, 2020

– #coronavirus ovunque

– #terremoto nel sud Italia

– auto sulla folla di carnevale in #Germania: Cosa manca a questo punto? Uno tsunami? Invasione aliena? — Davide (@ricci_davide77) February 24, 2020

#Terremoto,… molto sentito,..a rende,in macchina, sembrava di essere in mare. Non oso immaginare ai settimi ed ottavi piani.

Spero nessun danno — Vincenzo Malatacca (@enzostudio2000) February 24, 2020

È stato bruttissimo. Per fortuna siamo vivi #Terremoto #cosenza — Gaspare Guzzo (@GaspareGuzzo) February 24, 2020

