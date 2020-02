Taranto | incidente gravissimo tra due auto ed un tir | 3 morti

Ci sono tre vittime in un incidente fra Taranto e Bari che ha coinvolto due automobili ed un tir. Risultano ferite altre tre persone.

Un incidente stradale verso Taranto molto grave ha portato alla morte di tre persone. Il fatto è successo all’alba di questa mattina in Puglia, su di un tratto della Strada Statale 100 Taranto-Bari, tra le località di Mottola e di San Basilio.

Due auto ed un camion sono rimasti coinvolti nello schianto, che ha visto anche il ferimento di altre tre persone. Subito sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente al traffico la Statale nel tratto che conduce verso Taranto. Alcune ambulanze del personale medico del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell’incidente stradale. Qui i soccorritori hanno potuto verificare come il mezzo pesante sia poi piombato in una scarpata a seguito dell’impatto con gli altri veicoli. Il conducente è sopravvissuto ma versa in condizioni assai gravi in ospedale. Le vittime invece sono un occupante di una Fiat Multipla ed altri due individui che viaggiavano invece su di una Fiat Panda.

Incidente Taranto, un’auto accartocciata ed un’altra ribaltata

La prima vettura è stata scagliata con estrema violenza contro il guardrail. A seguito dell’urto contro le barriere protettive si è poi del tutto accartocciata. L’altra macchina invece è finita con il ribaltarsi, non lasciando scampo alle due vittime. Estratti da due veicoli anche altre due persone, che pure risultano ricoverate in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la possibile dinamica di quanto successo. Si pensa principalmente ad un colpo di sonno da parte di uno dei conducenti dei tre mezzi coinvolti.

