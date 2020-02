Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 24 febbraio

Appuntamento da non perdere, lunedì 24 febbraio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica in onda su Rete4 a partire dalle 21:25: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica su Rete4 a partire dalle 21:25 con la conduzione di Nicola Porro. Ci sarà un lungo approfondimento sull’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia e sui focolai di contagio che sono avvenuti in Lombardia e Veneto. Ci saranno nuovi aggiornamenti con collegamenti in diretta con esperti virologi, come il professor Giovanni Di Perri, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, dopo le ordinanze restrittive attuate nel tentativo di contenere il virus.

Stasera in tv – Quarta Repubblica, le curiosità

Successivamente ci sarà un focus su immigrazione e sicurezza con collegamenti in diretta da Pozzallo (Ragusa), dove i 274 migranti appena sbarcati dalla Ocean Viking che resteranno in quarantena. Tra gli altri ospiti, infine, ci sono i giornalisti Toni Capuozzo e Maria Giovanna Maglie e il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, su Rete4 con Quarta Repubblica.