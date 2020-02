Stasera in tv – PresaDiretta, le anticipazioni del 24 febbraio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, su RaiTre con PresaDiretta: ecco le anticipazioni della puntata di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, a partire dalle 21:20 su Rai3 con una nuova puntata di PresaDiretta. Ci sarà un focus all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio con l’area più grande mai colpita da un terremoto, con 49mila sfollati, 388 feriti, 303 morti. Dopo tre anni e mezzo l’Italia centrale si trova ancora in condizioni di disagio. Le domande più frequente sono le seguenti: perché le macerie non sono state rimosse del tutto? Perché la ricostruzione non riesce a decollare?

Stasera in tv – PresaDiretta, le curiosità

Un lungo viaggio di PresaDiretta con le interviste ad autorevoli geologi e ingegneri sismici italiani. Così le telecamere di Rai3 hanno attraversato la gigantesca area del cratere del terremoto, quasi 8mila chilometri quadrati. C’è stato l’incontro con sindaci, sfollati, tecnici, cittadini e imprese locali e ha raccolto un lungo elenco di problemi ancora irrisolti. Ancora le voci dei terremotati che vivono tra hotel, casette prefabbricate e container. Al giorno d’oggi, infine, i cantieri delle case private, non partono ancora con le norme, procedure e burocrazia che bloccano l’intera catena della ricostruzione. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, con PresaDiretta in onda su Rai3 a partire dalle 21:25.