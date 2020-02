Stasera in tv – L’amica geniale 2, le anticipazioni del 24 febbraio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, con una nuova puntata de L’amica geniale 2: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 24 febbraio, su RaiUno con L’amica geniale 2. Andrà in onda l’episodio 5 che vedrà protagoniste le ragazze in vacanza ancora ad Ischia. Pinuccia vuole andare via per stare accanto a Rina, mentre Lila intende proseguire la sua conoscenza con Nino. Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da lschia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad allora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si trova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica.

LEGGI ANCHE >>> L’Amica Geniale: dove è ambientata la serie tv – VIDEO





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – L’amica geniale 2, il secondo episodio

Nel secondo episodio di questa sera, dopo aver troscorso l’estate a Ischia, tra Elena e Lila qualcosa è cambiato con le due che non si sono più viste. Elena, inoltre, viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per lavorare al negozio di scarpe in centro. Così si reca al negozio, ma Lila è sempre molto vicina alla sua ex fiamma Nino. Così scappa dal rione stesso: dopo l’esame di maturità superato alla grande, vince una borsa di studio per frequentare l’università a Pisa. Ancora due puntate davvero entusiasmante su RaiUno oggi, lunedì 24 febbraio.