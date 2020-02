Stasera in tv: Agorà speciale Coronavirus, ospiti e anticipazioni

Cambia il palinsesto Rai, stasera in tv non viene trasmessa Presa diretta: al suo posto, Agorà speciale Coronavirus, ospiti e anticipazioni.

La puntata prevista stasera di ‘Presa diretta’ dal titolo ‘Terremoto infinito’ e dedicata al sisma del Centro Italia e alla situazione oltre 3 anni dopo non andrà in onda. Al suo posto, su Raitre, va in onda una speciale puntata di Agorà sul Coronavirus.

L’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Raitre, condotto da Serena Bortone, è per le ore 21.20 dopo la soap opera ‘Un posto al sole’.

Ospiti e anticipazioni su Agorà speciale Coronavirus

Il cambiamento all’ultimo momento si è reso necessario a causa della situazione italiana, con il nostro Paese che è tra i primissimi al mondo per numero di contagi e vittime di Coronavirus. In studio risponderanno alle domande di Serena Bortone, aiutando a fare chiarezza, ospiti molto illustri, virologi, politici ed esponenti del mondo della sanità.

Annunciata tra l’altro la presenza della virologa Ilaria Capua, in questi giorni tra gli studiosi più attivi per provare a fare chiarezza su quanto sta accadendo. Ci saranno quindi Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ed Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Presente anche Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. A completare il parterre degli ospiti ci sarà infine Walter Ricciardi, il medico che rappresenta l’Italia all’interno dell’Oms e da qualche giorno è consulente del ministro Speranza.