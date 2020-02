Sciopero Atac Roma | corse dimezzate il 24 febbraio | le fasce di garanzia

Annunciato uno sciopero Atac Roma. Lunedì 24 febbraio i trasporti sono soggetti a dimezzamenti ed a corse a singhiozzo, le info.

Sciopero Atac a Roma, lunedì 24 febbraio 2020 i pendolari ed i viaggiatori devono affrontare numerose difficoltà. Al mattino l’Atac ha annunciato la “seconda frazione sciopero”, usando tale terminologia sui propri profili social ufficiali.

L’azienda rende noto che le corse della Metro A della Capitale sono attive con una riduzione delle corse previste. Metro B-B1: si va dalle 08:30 come ultime corse dai capolinea, per poi chiudere. Stessa situazione anche per la Metro C. Attiva la tratta Termini-Centocelle ma sempre con riduzione di corse. Stesso discorso vale per Roma-Lido. Lo sciopero Atac non interessa invece la linea Roma-Viterbo, sottoposta a normale servizio regolare, ma c’è quello extraurbano soggetto a possibili modifiche.

#info #atac Inizio sciopero seconda frazione:

Roma-Lido attiva con riduzioni di corse.

Roma-Viterbo servizio Urbano regolare, servizio extraurbano modificato info a link https://t.co/48SJI28oEn #roma 2/2 — infoatac (@InfoAtac) February 24, 2020

Sciopero Atac, aggiornamento su Termini-Centocelle

Lo stop interessa invece le reti Atac e Roma Tpl per quanto riguarda tram, bus, filobus, metropolitane e le ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Lido. Garantiti solamente il servizio diurno fino alle 08:30 e poi quello che va nella fascia oraria che si estende dalle 17:00 alle 20:00. Poi però un aggiornamento ha riguardato la tratta Termini-Centocelle, che l’Atac fa sapere di essere stata soggetta a chiusura. “#info #atac (aggiornamento sciopero) – Termini-Centocelle: chiusa. Superficie: possibili cancellazioni di corse/soppressione di linee #roma 2/2”.