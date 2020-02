Sandra Milo, figlio Ciro De Lollis: curiosità e vita privata

Curiosità e vita privata su Ciro De Lollis: chi è il figlio di Sandra Milo, il tragico scherzo in diretta televisiva divenuto virale nel 1990.

Ciro De Lollis è il figlio di Sandra Milo, che molti italiani ricordano perché al centro di uno scherzo alla madre. L’8 gennaio 1990, ci fu quella storica telefonata in diretta televisiva che è diventata un cult.

Quell’urlo in televisione, il gesto di una madre inconsapevole di essere davanti a un macabro scherzo, è ancora vivo nella memoria collettiva.

Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui

Sandra Milo è senza dubbio una delle icone del cinema italiano classico, nonché una delle protagoniste della televisione italiana negli anni ’70 e ’80. Va detto che suo figlio Ciro in realtà non è un volto conosciuto. Solo di recente ha scelto di apparire in alcune trasmissioni televisive. Come noto, l’8 gennaio 1990, Sandra Milo stava conducendo una trasmissione sulla Rai, ‘L’amore è una cosa meravigliosa’, quando una misteriosa telespettatrice chiamò in diretta dicendole che il figlio aveva subito un grave incidente stradale.

La conduttrice lasciò la trasmissione in lacrime: si rivelò poi una falsa notizia, ma Sandra Milo restò sotto choc e per alcuni giorni il programma venne sospeso. La popolarità “indiretta” di Ciro De Lollis crebbe a dismisura: persino Gaber e Jannacci gli dedicarono un verso di un loro brano. Quella sequenza di immagini con la voce della telespettatrice e l’urlo della Milo ancora oggi fanno il giro del web. Mai si è riusciti a scoprire chi sia stata la “telefonista”. Non sono mancate negli anni illazioni sul fatto che fosse tutta una messa in scena. Intanto qualche anno fa, Ciro De Lollis è diventato papà e Sandra Milo nonna a 80 anni suonati.