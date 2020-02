Ilaria Capua, chi è la nota virologa: carriera e vita privata

Chi è la virologa Ilaria Capua: carriera e vita privata della scienziata italiana di fama mondiale, nota per importanti studi sui virus influenzali.

Nei giorni dell’emergenza Coronavirus in Italia, sicuramente un ruolo importante nel veicolare informazioni scientifiche arriva dai virologi che direttamente o indirettamente vengono chiamati in causa. Tra loro c’è Ilaria Capua, classe 1966, già nota per importanti studi sui virus influenzali.

Virologa di fama internazionale, figlia del compianto avvocato Carlo Capua, molto importanti e conosciuti sono stati negli anni scorsi i suoi studi sull’aviaria.

Carriera e vita privata della virologa Ilaria Capua

Cugina della modella e conduttrice televisiva Roberta Capua, Miss Italia 1986, la virologa dal giugno del 2016 dirige un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida. Laureata in medicina veterinaria a Perugia, si è poi specializzata a Pisa in Igiene e sanità animale, ottenendo infine il dottorato di ricerca a Padova. Grazie ai suoi studi e alla sua tenacia, ha sfidato atteggiamenti consolidati dal punto di vista scientifico, sovvertendoli e ottenendo per questo una grande fama. Importanti i suoi studi sull’influenza aviaria: fu lei a sviluppare la strategia “DIVA” (Differentiating Vaccinated from Infected Animals), la prima strategia di vaccinazione contro questa forma influenzale virale.

Molto importanti si sono rivelati negli anni i suoi studi sulla pandemia influenzale umana. Ha pubblicato oltre 200 lavori su riviste internazionali indicizzate. Sposata con Richard John William Currie, scozzese, manager alla Fort Dodge Animal di Aprilia, attiva nella produzione veterinaria, la coppia ha una figlia. Ilaria Capua ha anche fatto un’esperienza politica: venne eletta come deputata di Scelta Civica nel 2013, restando in carica fino al 2015. Lasciò la politica in seguito a un’inchiesta partita dalla Procura di Roma e poi trasferita in Veneto: da quelle accuse venne prosciolta nel luglio 2016.