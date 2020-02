Grande Fratello Vip, bufera su Clizia Incorvaia – VIDEO

Bufera su Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: l’ex di Francesco Sarcina prova a scherzare sulle frasi su Buscetta e scatena nuove polemiche.

Al Grande Fratello Vip scoppia il caso Clizia Incorvaia: l’ex di Francesco Sarcina ha apostrofato Andrea Denver definendolo “Buscetta”, “traditore” e “pentito”, quindi evidenziando che “io con i pentiti non parlo”.

Le sue parole hanno scatenato il putiferio e su quanto avvenuto anche associazioni legate alle vittime di mafia o di ex militari dell’Arma dei Carabinieri si sono espresse.

Ma evidentemente questa polemica non è destinata a finire qui, perché l’attrice parlando con Patrick ha scherzato: “Chissà se hanno fatto anche a me il remix come con te che hai detto crotalo”. Lui ha replicato che utilizzare quelle espressioni è stata sostanzialmente un’uscita di dubbio gusto. Ma la Incorvaia non è arretrata: “Però io ho detto quello che pensavo”. Una frase che molti hanno ritenuto fuori luogo e da più parti è venuta la richiesta di esclusione dal gioco per la concorrente. Patrick poi conversando con Adriana Volpe ha evidenziato: “Quello che è successo è grave. Penso che citare quei nomi sia di una gravità sociale molto alta. Non vorrei passasse in sordina questo casino”.