Gel igienizzante per le mani: come farlo in casa, ecco le ricette

Con il panico scatenatosi a causa del diffondersi del Coronavirus in Italia, è diventato impossibile trovare un gel igienizzante per le mani. Ecco 3 ricette per farlo in casa.

Il Coronavirus è arrivato anche in Italia, e in un paio di giorni si è diffuso il panico totale. Per “scappare” dal virus tutti sono corsi a comprare antibatterici e provviste di cibo nei supermercati, e così adesso è diventato impossibile trovare un gel igienizzante per la mani in vendita. Effettivamente sappiamo che la prevenzione è fondamentale per non contrarre il virus: lavarsi le mani frequentemente è la prima cosa da fare, e in assenza di acqua e sapone utilizzare un gel igienizzante è la soluzione (quasi) perfetta. Ecco alcune ricette consigliate da GreenMe.it e WikiHow.it per creare in casa degli utili gel disinfettanti.

Gel igienizzante per le mani irreperibile in Italia, ecco 3 ricette per farlo in casa

Purtroppo i disinfettanti da soli non bastano, neppure quelli “più forti” (cioè quelli che non si possono usare per il corpo), dal momento che nessuno di questi è in grado di eliminare completamenti batteri e virus: l’unica cosa che fanno i gel igienizzanti, infatti, è abbassare la carica batterica. L’ingrediente principale della maggior parte dei disinfettanti è l’alcool, ma in realtà questo non è un vero disinfettante: è attivo solo in altissime concentrazioni, e nei gel in commercio la sua percentuale è molto bassa. Premesso che il modo migliore per eliminare virus e batteri dal proprio corpo è quello di lavarsi con acqua e sapone, vediamo adesso quali potrebbero essere alternative utili al gel igienizzante per le mani.

1. Come creare un gel igienizzante per le mani con aceto e oli essenziali

Non tutti lo sanno, ma l’aceto ha un ottimo potere disinfettante. Non fa male alla pelle, e se mescolato con oli essenziali e acqua ossigenata diventa ancora più utile.

Ingredienti:

Aceto bianco (o aceto di mele) – 49ml

Acqua – 49ml

Olio essenziale di tea tree – 2ml

Bottiglietta spray da 100ml

Procedimento:

Riempire la bottiglietta spray con tutti gli ingredienti: 49ml di aceto + 49ml di acqua + 2ml di olio essenziale di tea tree (circa 40 gocce); Chiudere bene il tappo e agitare con forza per favorire l’emulsione; Spruzzare il liquido sulle mani, ricordandosi di agitare sempre il prodotto prima;

[Fonti: GreenMe.it e WikiHow.it]

2. Come creare un gel igienizzante per le mani con aloe vera, amamelide e oli essenziali

Ecco una variante che invece dell’aceto utilizza l’amamelide, una pianta dotata di proprietà antinfiammatorie, emostatiche locali, vasocostrittrici e flebotoniche.

Ingredienti:

Gel puro di aloe vera – 240ml

Amamelide – 1 cucchiaino e mezzo

Olio di tea tree – 30 gocce

Olio essenziale (es: lavanda, menta) – 5 gocce

Zuppiera

Cucchiaio

Imbuto

Contenitore di plastica

Procedimento:

Mescolare il gel di aloe vera, l’olio di tea tree e l’amamelide nella zuppiera; Aggiungere l’olio essenziale, senza esagerare con le quantità che potrebbero causare un odore troppo forte; Versare la miscela nel contenitore con l’aiuto di un imbuto, ricordandosi di chiuderlo bene quando non si utilizza;

3. Come creare un gel igienizzante per le mani con aloe vera, limone, cannella, eucalipto e chiodi di garofano

Per chi avesse a disposizione ingredienti più particolari, ecco un’altra ottima alternativa al gel disinfettate chimico. Questa terza miscela si basa sulle proprietà degli oli essenziali di limone, cannella, eucalipto e chiodi di garofano.

Ingredienti:

Gel puro di aloe vera – 1 cucchiaino

Olio essenziale di limone – 10 gocce

Olio essenziale di cannella – 10 gocce

Olio essenziale di eucalipto – 10 gocce

Olio essenziale di chiodi di garofano – 10 gocce

Acqua

Procedimento:

Versare nel flacone il del di aloe vera e tutti gli oli essenziali, nelle quantità indicate; Aggiungere acqua nel contenitore fino a riempirlo completamente; Agitare bene tutta la miscela prima di spruzzarla sulle mani;

