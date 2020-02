Situazione Coronavirus vittime Italia: nel nostro Paese si aggiorna il numero dei decessi ufficiali direttamente riconducibili alla malattia.

In mattinata c’era stato l’annuncio di una sesta persona tra le vittime da Coronavirus in Italia, ma giungono ora dei nuovi aggiornamenti in merito. Uno riguarda una smentita in merito alla morte di questa persona, residente a Brescia. Contestualmente però giunge la notizia di un altro caso letale. Da quanto si apprende, si tratta di una persona anziana, esattamente come le altre vittime.

È della mattina del 24 febbraio 2020 il decesso di un 84enne spirato in ospedale a Bergamo. L’uomo era sottoposto a ricovero con diverse altre patologie che lo avevano colpito. Mentre un’altra vittima è un 88enne residente nel comune lombardo di Caselle Landi. A Brescia, nel corso di un ricovero agli Spedali Civili della città, è deceduta poi anche un’altra delle persone incluse nelle vittime di Coronavirus italiane. Era una donna che risiedeva a Crema, in provincia di Cremona, paziente oncologica con un quadro clinico già fortemente critico.

Coronavirus vittime, il bilancio dei decessi sale

