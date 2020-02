Coronavirus, sesta vittima: il bilancio è sempre più grave

Sesta vittima del Coronavirus in Italia, il bilancio è sempre più grave: di chi si tratta, le ultime notizie sul virus e la diffusione nel Paese.

C’è una sesta vittima del Coronavirus nel nostro Paese: la notizia è di qualche minuto fa. Si tratta di una donna di Crema morta agli Spedali civili di Brescia.

Intanto, salgono a quattro i casi a Torino. L’ultimo caso in ordine di tempo sarebbe una donna arrivata ieri sera in treno da Reggio Calabria e subito messa in isolamento.