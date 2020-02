Coronavirus, sale a quattro il bilancio delle vittime in Italia

Continua l’emergenza coronavirus in nord Italia: in queste ore è morto un altro contagiato, si tratta di un uomo anziano residente a Bergamo.

Mentre il governo e le Regioni cercano di studiare i provvedimenti da adottare per contenere la diffusione del coronavirus ed al contempo tutelare i cittadini e le imprese, l’emergenza sanitaria si accresce di ora in ora. Il numero dei contagiati è salito sino a 155 e purtroppo anche il computo delle vittime si è alzato a 4. L’ultimo decesso si è verificato poco fa: si tratta di un uomo anziano residente a Bergamo.

#Coronavirus: quarta vittima in Italia, un anziano di Bergamo pic.twitter.com/UhXi5Z4E5g — Tg La7 (@TgLa7) February 24, 2020

Coronavirus: “Le vittime sono persone molto anziane”

Sulla notizie della morte della quarta vittima di coronavirus in Italia, la terza solo in Lombardia, si è espresso l’assessore del Welfare della Regione, Gallera: “Vittime del Coronavirus sono molto anziane e con quadri clinici complicati”. Un dato che pare essere confermato anche da questo ultimo decesso: l’uomo deceduto a Bergamo aveva 84 anni e si trovava ricoverato all’Ospedale Giovanni XXIII. Le parole dell’assessore sono tese a far capire alla popolazione che non ci sono motivi per andare nel panico e che la situazione, sebbene preoccupante, è sotto controllo.

Ciò nonostante il bilancio dei contagi continua ad aumentare, come confermato dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: “La situazione è che il numero dei contagiati sta aumentando: siamo a circa 150 solo in Lombardia”. Il politico, intervistato da Rtl, ha anche aggiunto: “Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere”. Solo nelle prossime settimane si potrà constatare con esattezza l’efficacia delle misure prese dal governo sabato notte. Un provvedimento preso tempestivamente, appena si è compreso che la diffusione in questo caso era aggressiva.