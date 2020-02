Coronavirus, Milano: contagiato un dermatologo del Policlinico

Coronavirus: il primo contagio a Milano risulta essere quello di un medico del Policlinico nonché professore universitario.

Nella giornata di ieri è stato individuato il primo caso di coronavirus a Milano. Il paziente infetto è un medico che da una settimana era ricoverato all’ospedale Sacco per una sospetta polmonite. Il risultato del tampone ha dato ieri la conferma che si trattava di un caso di Covid-19. Il medico è un dermatologo del Policlinico di Milano, nonché un professore universitario che la scorsa settimana ha accusato alcuni sintomi di malessere che erano inizialmente stati diagnosticati come bronchite.

L’obiettivo primario per il momento è quello di individuare gli spostamenti ed i contatti che il medico ha fatto nei giorni precedenti. Una volta individuate le persone che sono state a stretto contatto con lui, verranno portate all’ospedale Sacco per essere sottoposte al test del tampone e verificare se anche loro sono state contagiate.

Coronavirus: il professore contagiato era stato all’estero per 20 giorni

Secondo quanto riportato da ‘Il Giorno‘, il medico era stato fuori dall’Italia per 20 giorni per dei convegni. Durante quel periodo di tempo ha passato le giornate in compagnia di altri medici di varie nazionalità, in Grecia e Germania. Tornato in Italia ha accusato qualche sintomo influenzale, nulla che fosse preoccupante. Tanto che nei due giorni successivi si è recato al Policlinico per degli appuntamenti con alcuni specializzandi.

Il terzo giorno, però, ha deciso di andare a farsi visitare al Sacco. I medici che lo hanno visitato hanno deciso per il ricovero per una bronchite. Dal test del tampone però è risultata la positività al coronavirus. Adesso gli specializzandi con i quali si è visto saranno visitati al Sacco per capire se il medico ha passato loro il contagio.