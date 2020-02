Coronavirus, ancora una vittima, il bilancio è salito a 5 decessi

Il coronavirus miete ancora una vittima, si tratta di un uomo di 88 anni residente in Lombardia: il bilancio è salito a 5 decessi.

Continua ad aumentare il computo dei contagi e delle vittime. In Lombardia le persone che hanno contratto il coronavirus sono salite a 167, sempre questa mattina sono stati registrati 7 nuovi casi in Emilia Romagna. Il dato che però preoccupa maggiormente è quello delle vittime visto che solo questa mattina sono decedute due persone. Si tratta in entrambi i casi di persone anziane con un quadro clinico complicato, l’ultima in ordine di tempo è un uomo di 88 anni residente a Ceselle Lanne.

Leggi anche ->Truffa Coronavirus, la Croce Rossa: “Non esistono controlli a domicilio”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI