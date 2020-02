Cecilia Rodriguez è stata immortalata recentemente con indosso un pantaloncino molto corto che mette in risalto le sue gambe slanciate, ma c’è un dettaglio che non passa inosservato.

Ieri, in data 23 febbraio 2020 si è conclusa la settimana della Milano Fashion Week. A partecipare alla settimana della moda sono stati modelle e stilisti che hanno presentato le loro nuove collezioni, ma anche tantissimi influencer e personaggi noti al mondo dello spettacolo. Da Giulia De Lellis, a Rosa Perrotta fino a Cecilia Rodriguez. La showgirl argentina ha mosso i primi passi nel mondo della moda da quando è arrivata in Italia e, per tutte le sfilate alle quali ha assistito, ha sfoggiato look da urlo. Non da meno l’outfit di ieri sera, con un pantaloncino molto corto che metteva in risalto le gambe slanciate. Ma a un occhio molto attento non è sfuggito un dettaglio.

L’outfit indossato ieri sera da Cecilia Rodriguez per una delle ultime sfilate della Milano Fashion Week è sicuramente bellissimo. Un jumpsuit con un pantaloncino molto corto e stivali altissimi oltre il ginocchio fanno risaltare le bellissime forme di Cecilia, che ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 4 milioni di followers, la foto dell’outfit. Come si legge dai commenti sotto la foto, però, in molti hanno notato un dettaglio. La bellezza della showgirl è sicuramente stata apprezzata da tutti, ma in tantissimi sono rimasti incantati dagli splendidi stivali di pelle che, come sottolineano in molti, riescono a stare bene alla Rodriguez proprio per la sua altezza e le lunghe gambe esili.

Cecilia Rodriguez e il passato di disordini alimentari

Cecilia Rodriguez ha recentemente rivelato in un’intervista di aver avuto una relazione tormentata con il cibo. Da quando è arrivata in Italia, giovanissima, è caduta vittima delle pressioni del mondo della moda e dello showbiz ed era solita mangiare molto per poi vomitare a causa del timore di ingrassare, cadendo così nella pericolosa spirale dei disordini alimentari.

