Auto contro la sfilata di Carnevale: dramma in Germania

Auto si schianta contro la sfilata di Carnevale nella città tedesca di Volkmarsen, ferite diverse persone: dramma in Germania, cosa è successo.

Ancora un dramma si sta consumando in Germania, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi eventi luttuosi. Un’auto si schianta contro la parata di Carnevale nella città tedesca di Volkmarsen, ferite diverse persone.

Il primo bilancio dell’accaduto parla di una quindicina di feriti. Non si conoscono le cause di quanto successo nel pomeriggio in Germania.

Cosa è accaduto alla sfilata di Carnevale in Germania: auto contro la folla

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un’auto si è schiantata in una sfilata di Carnevale nella città tedesca di Volkmarsen. Numerosi bambini sono tra coloro che sono rimasti feriti, secondo i media locali. Non si capisce al momento se si sia trattato di un atto volontario. L’emittente pubblica locale Hessenschau ha riferito che almeno 10 persone sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini piccoli.

Il quotidiano locale Hessische Niedersächsische Allgemeine ha riportato il numero di 15 feriti. Non si conoscono le condizioni delle persone che sarebbero rimaste ferite nello schianto avvenuto poco fa in Germania. La polizia ha dichiarato che l’autista del mezzo è stato arrestato. La città di Volkmarsen si trova nello stato dell’Assia, a circa un’ora a sud della città di Bielefeld.