Terza vittima Coronavirus in Italia: morto un paziente a Cremona

Terza vittima Coronavirus in Italia: morto un paziente a Cremona. E’ arrivata pochi minuti fa la notizia della terza morte.

In base alle informazioni giunte si tratterebbe di un paziente di Cremona ricoverato nel reparto di Oncologia.

“Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Cremona, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus”. Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

I numeri al momento: oltre 130 persone positive, tra le quali oltre 90 in Lombardia e più di 20 in Veneto. Tra loro 25 sono in terapia intensiva.

Coronavirus, le parole del premier Conte

L’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera aggiunge:”Abbiamo disposto dopo le 18 di chiudere i luoghi di intrattenimento: pub e discoteche, non i ristoranti perché c’è una evidente distanza tra una persona e l’altra”. Il premier Giuseppe Conte nel frattempo ha spiegato: “Abbiamo già fatto 4mila controlli con il tampone. Siamo il primo paese in Europa che ha deciso controlli più rigorosi e accurati e sin dall’inizio abbiamo optato per la linea di massima precauzione e rigore”.