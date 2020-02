La storia di Don Ernesto Piraino, da ispettore di Polizia al sacerdozio

La storia di Don Ernesto Piraino, un uomo che da ispettore di Polizia ha deciso di restare al servizio degli altri, ma come sacerdote.

Questa particolare storia riguarda un uomo che ha avuto una carriera brillante, una fidanzata e tanti sogni. Ma a un certo punto, la svolta con la scelta di entrare in sacerdozio. Nato nel 1979 da una famiglia immigrata dalla Germania, Don Piraino a vent’anni è entrato in Polizia, lavorando a Reggio Calabria, poi a Gela e a Messina. Nel 2006, mentre era impegnato in una parrocchia come educatore, si è manifestato per lui l’amore per Gesù.

Per Don Ernesto Piraino essere un poliziotto significa servire la propria patria e la propria gente indossando una divisa, e proprio la stessa vocazione di aiutare le persone l’ha portato ad avvicinarsi così tanto alla fede. Nel 2006 ha sentito per la prima volta la chiamata nella prima adorazione eucaristica perpetua della Calabria, quando ha iniziato a trascorrere del tempo davanti a Gesù. Nel 2011 ha deciso di entrare in seminario, anche se era ancora in una relazione con la sua fidanzata che, scherzosamente, gli ripeteva spesso “se vuoi farti prete dimmelo“. La sua decisione, seppur con un iniziale scetticismo, è stata supportata sia dalla sua famiglia, che dai colleghi della Polizia di Stato.

L’investitura a sacerdote e il consiglio per i giovani

L’investitura sacerdotale l’ha ricevuta l’11 febbraio 2017 dal vescovo di San Marco Argentano-Scalea, Leonardo Bonanno, nel giorno della festa della Madonna di Lourdes. Quando gli viene chiesto cosa direbbe ai giovani e non che sentono dentro di sé la chiamata del Signore, Don Enesto prende in prestito le parole di Papa Giovanni Paolo II: “Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo, che ha sempre in serbo qualcosa di straordinario per le nostre vite. E donare la vita a lui vuol dire essere felice, avere il cuore pieno. E vi assicuro che essere preti è bello e riempie il cuore di gioia, non abbiate paura“.

