Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 23 febbraio

Oltre al video promo sulla puntata (nell’articolo) Barbara ha annunciato gli ospiti di Live – Non è la D’Urso e dato una comunicazione: i dettagli

La conduttrice di Live – Non è la D’Urso e di tanti altri programmi di successo, ha rilasciato una dichiarazione per avvertire i telespettatori che, stasera in televisione, non vedremo il pubblico in studio e, ovviamente, per spiegarne il motivo. La trasmissione, con ospiti già noti e altri a sorpresa su Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Il Coronavirus incide anche su Live

Barbara D’Urso ha riferito:

”Mediaset ha deciso che questa sera Live Non è la d’Urso andrà in onda in diretta senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e i tecnici che lavorano al programma”.

“Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social”.

Per ovviare alla mancata partecipazione in studio, dunque, la padrona di casa rilancia chiedendo una maggiore affluenza sui social ai fan del programma.

Gli ospiti Live – Non è la d’Urso, gli ospiti di oggi:

Nina Moric Vs Luigi Mario Favoloso

Questa serata in tv sarà segnata dal faccia a faccia che, finalmente, vedrà coinvolti l’ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, accusato dalla donna di averla picchiata e di essere fuggito all’estero per questo motivo. La vicenda ha preso il via proprio dalla scomparsa di circa un mese di Luigi Favoloso. Can Yaman

L’attore turco, protagonista della serie tv intitolata Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sarà ospite in studio, per la gioia delle fan a casa. Morgan contro Iva Zanicchi

La cantante è certa che la sia stata architettata ad arte per ottenere il ritorno mediatico che, effettivamente, c’è stato (eccome!). Eppure Morgan, non si smuove minimamente dalla sua posizione, secondo cui il suo gesto sarebbe veritiero e nato appena prima di salire sul palco dell’Ariston per reagire ai comportamenti di Bugo e del suo staff. Pietro Delle Piane

Nonostante dopo la prova della macchina della verità la conduttrice e il fidanzato di avessero polemizzato non poco fra di loro, stasera l’attore tornerà in studio con il benestare di Barbara D’Urso. La Pupa e il Secchione

Alcuni fra i protagonisti del molto show televisivo verranno ancora una volta… interrogati!

