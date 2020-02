La vita promessa 2 con la prima delle tre puntate previste sarò in onda stasera in televisione: cast, trama della fiction e sinossi del primo episodio

La prima puntata della seconda stagione di La vita promessa 2, fiction che vede come protagonista Luisa Ranieri nei panni di Carmela, donna siciliana costretta ad abbandonare la terra natìa per sfuggire alle pericolose attenzione di un uomo che non ama, andrà in onda stasera in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

La seconda stagione di La vita promessa, prima puntata

La vita promessa 2 si ambienta interamente a New York in un periodo storico indentificabile come a cavallo fra gli anni ’30 e ’40. Nello specifico la scena si apre a Little Italy, nel 1937. Convinta di essere sfuggita dalle pericolose attenzioni di Vincenzo Spanò, Carmela cerca con il nuovo ristorante di garantire un futuro migliore alla sua famiglia. Il crudele Spanò, che aveva ucciso il marito di Carmela e menomato uno dei figli di lei, Rocco, è però evaso dal carcere in Nebraska ed è giunto anche lui a New York in cerca di rivalsa. Ignari di cosa stia per accadere tutti i Rizzo (ossia Rocco, Rosa, Antonio, Angelino e Pietro e Alfredo con la fidanzata Sharon) sono tutti impegnati nei preparativi del matrimonio di Alfio e Maria. Solo il piccolo Turi se ne sta in dispare, poco convinto della scelta di sua madre. Sarà Carmela ad aiutarlo a ricredersi. Nel frattempo le cose non vanno altrettanto bene con sua nuora Rosa. Durante una lite fra le due donne, Rocco, esasperato dalla situazione, deciderà di allontanarsi. Il ragazzo però non tornerà a casa, mettendo in ansia l’intera famiglia. Alfredo cercherà l’aiuto di Amedeo Ferri inviandogli un telegramma in Germania e questo non esiterà un attimo a unirsi nelle ricerche.

Amedeo e Carmela si rincontreranno e si renderanno conto che la fiamma, fra loro, non si è mai spenta.

Cast della fiction:

Luisa Ranieri (Carmela Carrizzo);

Thomas Trabacchi (Amedeo Ferri);

Francesco Arca (Vincenzo Spanò);

Miriam Dalmazio (Rosa Canuto);

Vittorio Magazzù (Alfredo Carrizzo);

Giuseppe Spata (Antonio Carrizzo);

Francesca Di Maggio (Maria Carrizzo);

Emilio Fallarino (Rocco Carrizzo);

Primo Reggiani (Alfio);

Marcello Mazzarella (Lucky Luciano);

Arturo Muselli (Cesare Vitale);

Stefano Dionisi (Bruno);

Eleonora Giovanardi (Rita);

Brenno Placido (Turi grande);

Antonio Avella (Turi);

Sara Ciocca (Sarah);

Demetra Bellina (Emily);

Anna Rot (Verena);

Emanuele Salce (Fiorello La Guardia);

Rosanna Sapia (Angelina);

Miriam Cappa (Sharon);

Ciro Petrone (Salvo);

Antonio Monsellato (Ragusa);

Bianca Panconi (Sarah Grande).

