Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 23 febbraio

Che Tempo Che Fa stasera in televisione porta vari ospiti, dai Pinguini Tattici Nucleari di Sanremo 2020 ad Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, per un aggiornamento sul Coronavirus: tutti gli ospiti di oggi.

Preceduto da Che Tempo Che Farà alle 19.40 (con il Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo), Che Tempo Che Fa porta sul piccolo schermo tanti artisti e i temi d’attualità più dibattuti, stasera su Rai 2 ore 21.00.

Leggi anche —> Pinguini tattici nucleari, chi è il cantante Riccardo Zanotti

Attilio Fontana e Roberto Burioni sul Coronavirus e tanto altro

Dopo le polemiche che si sono susseguite sul contagio, arrivato nonostante le precauzioni prese anche in Italia, il Coronavirus ha destato non poca preoccupazione.

Secondo quanto dichiarate dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, occorre non cedere all’allarmismo. Nel frattempo, sul territorio amministrato il politico ha proceduto alla chiusura, per motivi di prevenzione, di molti enti quali per esempio università e scuole. Se non in caso di estrema necessità i cittadini che si sono trovati loro malgrado nell’occhio del ciclone dell’epidemia, sono stati invitati a rimanere in casa. Solo le attività commerciali che vendono alimenti sono autorizzate a rimanere aperte, proprio in virtù della loro primaria importanza.

Che tempo che fa, ospiti di oggi:

Attilio Fontana

il Presidente della Regione Lombardia;



il Presidente della Regione Lombardia; Il Dottor Roberto Burioni

il celebre virologo sarà in trasmissione per dare un parere obiettivo sul Coronavirus, sulla sua pericolosità e diffusione e sulle accortezze da adottare per non incorrere in brutte sorprese;

il celebre virologo sarà in trasmissione per dare un parere obiettivo sul Coronavirus, sulla sua pericolosità e diffusione e sulle accortezze da adottare per non incorrere in brutte sorprese; Massimo Moratti

l’imprenditore ed ex presidente dell’Inter;

l’imprenditore ed ex presidente dell’Inter; Giorgio Panariello

artista poliedrico, l’attore si racconterà non senza lasciare spazio alle risate;

artista poliedrico, l’attore si racconterà non senza lasciare spazio alle risate; Elio Germano;

i Pinguini Tattici Nucleari;

Aurora Ramazzotti;

Maty Fall Diba

modella di origine senegalese, Maty è protagonista della copertina di Vogue Italia.Al tavolo siederanno: Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest e Stefano De Martino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI