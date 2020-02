Scuole chiuse in tutta la Lombardia, l’ordinanza del Presidente della Regione

E’ arrivata pochi minuti fa l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. L’ordinanza, si legge in una nota della Regione, prevede la “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.