Scappa da Codogno per tornare in Irpinia, tutta la famiglia in quarantena per possibile contagio da Coronavirus.

Incredibile e scriteriato gesto di un 27enne residente a Codogno che, alla faccia di tutti gli allarmi e le ordinanze lanciate in questi giorni, ha deciso di mettersi in viaggio e lasciare Codogno. La cittadina è blindata, centinaia di persone sono in quarantena e nessuno può uscire o entrare nel Comune.

Lui invece ha deciso di uscire ed è andato in Irpinia, a Montefusco, centro abitato in provincia di Avellino. Voleva tornare a tutti i costi dai suoi genitori nonostante il rischio che lui stesso fosse contagiato da Coronavirus. Il risultato è che ora lui e tutta al sua famiglia è stata messa in quarantena.

Le decisioni del Sindaco e il dubbio sul viaggio del 27enne di Codogno

Il sindaco di Montefusco, Gaetano Zaccaria, ha infatti firmato un’ordinanza, trasmessa al Prefetto di Avellino e alla Asl, che obbliga il 27enne e i suoi familiari a non uscire di casa e a non avere contatti con altre persone per le prossime due settimane.

Un aspetto fondamentale ancora da chiarire è se il giovane abbia viaggiato in auto o se sia tornato a casa con dei mezzi pubblici. In questo caso ovviamente la situazione si complica ulteriormente e saranno necessari eventualmente altri controlli anche sulle persone che hanno condiviso con lui il viaggio.