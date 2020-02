Il dramma di Rita Pavone, “Viva per miracolo”: ecco cosa le è successo. Un grave problema di salute che l’ha colpita poco tempo fa.

Da qualche anno a questa parte il Festival di Sanremo ha dato una decisa virata sugli artisti della nuova generazione, dando al contempo spazio a generi musicali una volta banditi. Una scelta obbligata, poiché ormai la kermesse canora aveva perso appeal presentando solamente canzoni pop ed attraeva solo un target di pubblico. La presenza di un cast eterogeneo assicura sicuramente l’attenzione di una fetta più grande di pubblico e permette di rappresentare meglio quelli che sono i gusti di buona parte degli italiani.

Nell’edizione di questo 2020 tra i rappresentanti della vecchia guardia c’è l’intramontabile Rita Pavone. La cantante si è ripresentata al Festival dopo anni di assenza e i suoi fan storici sono curiosi di vedere come se la caverà. In realtà nelle scorse ore sono emersi i primi giudizi sul pezzo presentato – Niente (Resilienza ’74) – e pare che i giornalisti non siano rimasti molto colpiti. Ma a giudicare saranno giuria e pubblico.

Rita Pavone rivela: “Sono viva per un pelo”

Come sempre capita in vista di una competizione così importante, su internet e sui giornali escono dettagli di vario tipo sui cantanti in gara. Per quanto riguarda la Pavone in queste ore alcuni siti hanno riportato un episodio drammatico della sua vita. La cantante infatti ha avuto un malore improvviso ed ha rischiato di morire. Ecco cosa ha raccontato Rita: “Avevo piccole fitte al petto a cui però non davo nessuna importanza, cantavo, andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra ché l’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un pelo”.