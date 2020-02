Il dramma di Rita Pavone, “Viva per miracolo”: ecco cosa le è successo. Un grave problema di salute che l’ha colpita poco tempo fa e che ha rischiato di farla morire.

Nell’edizione di questo 2020 del Festival di Sanremo tra i rappresentanti della vecchia guardia c’è stata l’intramontabile Rita Pavone.

Leggi anche –> Rita Pavone, chi è il marito Teddy Reno: età, carriera, vita privata

La cantante si è ripresentata al Festival dopo anni di assenza con il brano Niente (Resilienza ’74).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Rita Pavone rivela: “Sono viva per un pelo”

Nei giorni del Festival si è tornati a parlare di un episodio drammatico della vita della cantante. Infatti ha avuto un malore improvviso ed ha rischiato di morire.

Leggi anche –> Chi sono i figli Alessandro e George: lavoro, foto, età, vita privata

Ecco cosa ha raccontato lei stessa in una recente intervista: “Avevo piccole fitte al petto a cui però non davo nessuna importanza, cantavo, andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra ché l’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un pelo”.