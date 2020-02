Figli Rita Pavone, chi sono Alessandro e George: lavoro, età, vita privata dei figli nati dal grande amore con il collega Teddy Reno, classe 1926 e più grande di lei di 20 anni.

Alzi la mano chi non conoscere Rita Pavone: la cantante, attrice e showgirl ha fatto la storia della televisione italiana, con ben 16 dischi pubblicati in tutto il mondo e una carriera costellata di successi. E la sfera privata? Com’è noto, “Pel di Carota” – così è stata ribattezzata per via della sua capigliatura rosso fuoco – è storicamente legata a Teddy Reno. Ma nella sua vita ci sono altri due uomini fondamentali: i figli Alessandro e George. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit dei figli di Rita Pavone

Rita Pavone ha due figli, nati dal grande amore con il collega Teddy Reno, classe 1926 e più grande di lei di 20 anni. Il primogenito è Alessandro Merk, nato nel 1969 in Svizzera; poi è venuto Giorgio, di 5 anni più giovane e meglio noto come George Merk. Entrambi vivono in Svizzera, dove Rita e Teddy si sono sposati con rito civile mezzo secolo fa. Ed entrambi hanno deciso di adottare il cognome vero di Teddy Reno, Merk per l’appunto. Nonostante la fama internazionale e i successi ottenuti nel corso della sua lunghissima carriera, per la cantante sono loro la più grande soddisfazione.

Alessandro di mestiere fa il giornalista professionista – lo è dal 1995 – e si occupa principalmente di politica. Già redattore e inviato del servizio esteri del Radiogiornale, redattore della testata d’approfondimento “Modem” e corrispondente radiofonico da Ginevra, attualmente è capoedizione e coordinatore per l’attualità nazionale presso la redazione dell’Informazione web RSI.

George Merk è invece un compositore che sta riscuotendo notevole successo non solo in Svizzera, ma anche in Inghilterra, dove ha scalato le classifiche (mentre in Italia, purtroppo, non ha ancora lo spazio che meriterebbe). Canta solo in inglese, con un repertorio puramente rock, si rifà alla musica inglese stile fine anni ’60 inizi ’70, ispirandosi in particolare al mito Noel Gallagher. E’ stata mamma Rita, non a caso, a trasmettergli la passione per la musica e per l’arte…

