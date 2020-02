Maty Fall Diba, chi è: età, foto, carriera della modella italosenegalese

Chi è Maty Fall Diba, la giovanissima modella italo-senegalese, appena diciottenne, fotografata sulla copertina di Vogue Italia.

Originaria di Ouest Foire, fuori Darak, in Senegal. Maty Fall Diba viveva con la madre, Mamma Fatou, suo fratello e le tre sorelle. La madre aveva un negozio dove vendeva i vestiti che cucina; abiti che lei, da quando è bambina, ama indossare. Il padre lavora in Veneto in un’azienda conciaria e torna a casa una volta l’anno. Maty Fall è arrivata in Italia nove anni fa, cambiando la sua vita completamente. Da quando è diventata maggiorenne poi, un ulteriore cambiamento: ha convinto la madre a portarla a Milano, all’agenzia di moda Img.

Leggi anche -> Sara Soldati, chi è: età, foto, carriera e vita privata della modella

Oggi vive a Chiampo, vicino a dove lavora il padre in provincia di Vicenza, ed è uno dei nuovi volti della moda italiana. Non appena l’agenzia Img Models l’ha vista lo scorso maggio, l’ha arruolata immediatamente. Frequenta il liceo linguistico e parla quattro lingue. Eppure non tutti hanno apprezzato come Maty Fall, che ha sfilato nelle passerelle più importanti (come Valentino), adesso sia sulla copertina di Vogue, ritratta con una scultura con la scritta “Italia” tra le mani. Chi non ha apprezzato la copertina è Daniele Beschin, consigliere in un Comune nel vicentino e coordinatore provinciale di Forza Nuova.

Leggi anche ->Giusy Buscemi, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice e ex modella

Le polemiche della Lega Nord contro la ‘bellezza italiana’

Secondo il consigliere comunale, trattandosi di una ragazza di colore, non può considerarsi una ‘bellezza italiana‘. “Una gran bella ragazza, ma da qui a dire che è una ‘bellezza italiana’ ce ne passa. Ormai il politicamente corretto e il terrore di essere razzisti ci ha portato a perdere di vista il buonsenso. È una bellissima senegalese. Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca“, così scrive sui social Beschin, che è stato espulso per questa ragione dal gruppo della Lega Nord al Comune di Arzignano. Il politico, comunque, ritiene di non aver utilizzato giochi razzisti e di essere solo stato vittima di giochi di palazzo. Ma Maty Fall Diba non sembra essere stata toccata da questa vicenda: maggiorenne da poco, con metà della sua vita vissuta in Senegal e metà in Italia, dove ha ottenuto recentemente la cittadinanza, Maty Fall ha decisamente altro a cui pensare con la carriera fiorente che le si prospetta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!