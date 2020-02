Laura Chiatti scherza sul Coronavirus, insulti e polemica per la sua foto

Laura Chiatti scherza sul Coronavirus, i followers non hanno apprezzato e nei commenti sono esplose critiche e insulti di ogni tipo.

Ha lasciato tutti senza parole (gentili) l’ultimo scatto pubblicato da Laura Chiatti sul suo profilo Instagram. La ragazza, famosa per la sua carriera nel mondo della musica, della bellezza e del cinema, ha postato un selfie che la ritrae con il volto completamento coperto da una sciarpa leggera. Non è stato tanto lo scatto in sé a scandalizzare i followers, quanto la didascalia con la quale la donna ha accompagnato il tutto: “Psicosi??? Noooo 🙏”. E’ evidente che Laura si stia preoccupando per il Coronavirus, che ultimamente sta creando il panico nel nostro paese.

Visualizza questo post su Instagram Psicosi??? Noooo 🙏 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 22 Feb 2020 alle ore 1:11 PST

Laura Chiatti scherza sul Coronavirus, insulti e critiche nei commenti

I followers di Laura Chiatti non hanno apprezzato il gesto, e nei commenti della fotografia sono esplose critiche e insulti di ogni tipo. “Sei inopportuna comunque, o si risolve o meno, potevi evitare”, scrivono gli utenti. “Un post fuori luogo. Questo è certo…”. Alcuni provano a far ragionare chi è nel panico: “Non c’è da ridere… e non c’è da piagne! (Come dici tu nel tuo perfetto italiano). Semplicemente molta attenzione, prevenzione e consapevolezza di qualcosa che non sarà facile combattere nell’immediato… se tu lavorassi in ospedale o nei pronto soccorsi forse potresti capire meglio i rischi effettivi a cui siamo di fronte”. C’è anche qualcuno che racconta la propria paura: “Io, la mia bambina, mio marito e tutte le nostre famiglie viviamo proprio dove sta succedendo, a Casalpusterlengo, e la paura è moltissima! Siamo tutti chiusi in casa, sembra surreale… un film, quindi si c’è poco da ridere… speriamo che si risolva al più presto!!”

