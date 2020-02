Grande Fratello Vip, lite furiosa tra due concorrenti

Al Grande Fratello Vip, alla sua quarta edizione, c’è stata una lite furiosa in piscina tra due concorrenti, Andrea Denver e Antonio Zequila.

Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, ha avuto un altro colpo di scena nelle ultime ore. Nella Casa più famosa d’Italia la convivenza forzata tra i concorrenti sta iniziando a far nascere molti scontri. Venerdì abbiamo assistito alla lite in diretta tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila, anche Clizia Incorvaia e Andrea Denver hanno avuto uno scontro. La causa è stata la temibile nomination. Clizia non si aspettava affatto che un suo amico avrebbe potuto nominarla.

Ma poche ore fa è stato proprio Andrea Denver ad essere vittima di un’altra lite, questa volta con Antonio Zequila. Zequila non ha gradito le parole del modello, che lo accusa di essere maschilista e usare le donne come trofei e Zequila non c’è stato. Il modello Andrea Denver si sente ‘isolato’ dagli altri coinquilini da quando ha preso le difese di Paola Di Benedetto durante la lite con Zequila, tra i due doveva avvenire un chiarimento, ma così non è stato. “Hai peccato di maschilismo, usi le donne come trofei“, queste le parole che hanno dato fuoco alla lite. “Tu sei fidanzato e guardi le altre! Come ti permetti di dire queste cose?“, questa la replica di Antonio. “Sei stato volgare con una ragazza di 20 anni e una di 25“.

L’accusa di Denver si riferisce a Paola e alla nuova entrata Sara Soldati. Anche Clizia è intervenuta nella discussione tra i due: “Lui è un uomo ironico, fanno anche la rubrica ‘Zequila boom boom‘ perché lui gioca“. Ma Antonio non c’è stato proprio ed ha dato in escandescenza: “È un pensiero tuo della tua mente senza neuroni! Non mi dire queste str****e. Non ti permettere di dire a me volgare, trofei, perché ti mando a c******e!””. La lite è stata furiosa e i due se ne sono dette di tutti i colori. Chissà cosa accadrà nelle prossime ore e chissà se i due si riusciranno a chiarire oppure se nella prossima puntata in onda lunedì 24 febbraio continueranno a discutere.

