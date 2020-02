Elio Germano, chi è: età, carriera, vita privata del grande attore

Elio Germano è un bravissimo e richiestissimo attore e regista teatrale italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Elio Germano è uno dei più noti attori italiani, con alle spalle una solida carriera cinematografica, teatrale e televisiva. Nel corso degli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti: tre David di Donatello per il miglior attore protagonista per Mio fratello è figlio unico, La nostra vita e Il giovane favoloso. Per La nostra vita ha vinto anche il Nastro d’argento al migliore attore protagonista ed il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes 2010. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Elio Germano

Elio Germano è nato a Roma il 25 settembre 1980 da una famiglia originaria di Duronia, in provincia di Campobasso. Ha cominciato la sua carriera molto presto, nel 1988, a soli 8 anni, partecipando al gruppo di bambini che canta Ba Ba Ba Bauli nella pubblicità della marca omonima. Ha esordito nel cinema nel 1992, a 12 anni, come protagonista del film di Castellano e Pipolo Ci hai rotto papà. Durante il liceo scientifico, il Morgagni di Roma, ha frequentato per un anno un corso teatrale presso la scuola di recitazione Teatro Azione, diretta da Isabella Del Bianco e Cristiano Censi: a partire da quel momento si è dedicato anche al teatro.

Nel 1999 Eglio Germano ha preso parte poi al film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, cui è seguita un’importante serie di successi cinematografici. Nel 2007 ha raggiunto la notorietà in seguito a uno scandalo provocato da una scena di nudo integrale nel film di Paolo Franchi Nessuna qualità agli eroi. Ha lavorato con registi del calibro di Ettore Scola, Emanuele Crialese, Gianluca Maria Tavarelli, Libero De Rienzo, Giovanni Veronesi, Michele Placido, Gabriele Salvatores, Paolo Virzì, Daniele Vicari, e Ferzan Ozpetek. Sul piccolo schermo, invece, Elio Germano ha recitato in fiction televisive come Padre Pio, Un medico in famiglia 2, Via Zanardi, 33, Ferrari e Paolo Borsellino. Nel 2019 ha inoltre preso parte al film L’uomo senza gravità di Marco Bonfanti.

Sulla vita privata di Elio Germano non si sa moltissimo, essendo l’attore un tipo abbastanza riservato. Sembrerebbe avere una compagna di nome Valeria, che secondo alcune fonti è una maestra di sostegno in una scuola elementare. Non sappiamo se i due siano sposati, mentre è certo è che nel 2017 hanno avuto un primo figlio e nel 2019 un secondo. Elio Germano ha più volte dichiarato di non essere affatto amante dei social e che preferisce il contatto diretto con la gente, ragion per cui la sua presenza in questi canali virtuali è quasi nulla, a parte le pagine dedicate in stile fan club…

