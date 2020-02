Coronavirus Italia | in Trentino 3 nuovi casi | tutti della stessa famiglia

In Trentino-Alto Adige la situazione Coronavirus Italia presenta tre nuovi casi di infezione. Fanno tutti parte dello stesso nucleo familiare.

La situazione Coronavirus Italia si aggiorna con altri nuovi casi. Tre persone risultano positive alla malattia scaturita in Cina a dicembre 2019 ed arrivata ora anche nel nostro Paese. Si tratta di membri appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, tutti di origine lombarda.

Queste persone erano giunte in Trentino-Alto Adige – dove è stato riscontrato il tutto – venerdì scorso per trascorrere un fine settimana di vacanza. I nuovi infetti provengono proprio da una delle zone focolaio del covid-19. Le persone in questione hanno fatto registrare i sintomi tipici Coronavirus, ovvero febbre alta e problematiche di natura respiratoria. Sottoposti a ricovero in ospedale a scopo cautelativo, proprio qui gli esami ai quali sono stati sottoposti hanno fatto scattare l’allarme.

Coronavirus Italia, non comunicata la località del Trentino dove si trovava la famiglia

Il test di rilevazione della malattia è risultato positivo per tutti e tre. La notizia ha ricevuto ufficialità da parte di Maurizio Fugatti, presidente della Regione Trentino-Alto Adige. Lo stesso ha precisato che gli infetti hanno già raggiunto una struttura della Lombardia e ha sottolineato come il tutto non sia affatto da considerare come una emergenza. Non resa nota la località dove questa famiglia ha pernottato. In generale le autorità sanitarie ie governative invitano tutti a non cadere preda di facili isterismi. Basta seguire le linee guida di Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità.

