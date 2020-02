Coronavirus, il caso dell’ambulanza “sbagliata”: “Ora tutti in quarantena”

A Torino il 118 avrebbe mandato un’ambulanza non medicalizzata a casa del primo contagiato da Coronavirus: ora l’intero equipaggio è “a rischio”.

“Lavoro in Lombardia e sono un collega dell’uomo che ha contratto il coronavirus, non mi sento bene, ho la febbre e ho paura di essere ammalato”: così aveva detto venerdì notte il 40enne di Torino all’operatore del 118. Il poveretto era stato a contatto con i contagiati di Codogno ed è poi risultato positivo al Coronavirus. Al suo indirizzo, però, sarebbe arrivata l’ambulanza sbagliata.

Un fatale errore nel pieno dell’emergenza Coronavirus

Il centralino del 118 avrebbe infatti inviato un’ambulanza “base”, la 390, dove i volontari garantiscono un servizio preziosissimo e indispensabile, non una medicalizzata come d’obbligo in questi casi. Una volta giunti a casa di colui che oggi sappiamo essere il primo piemontese contagiato, gli operatori non immaginavano di trovarsi davanti a un contagio da coronavirus, perché nessuno li aveva avvisati. Questo almeno è quanto risulta da una ricostruzione attendibile dell'”incidente”, anche se in attesa della conferma ufficiale.

Solo una volta chiarito l’equivoco, dopo una seconda chiamata e in un clima di tensione alle stelle, il 118 avrebbe mandato il veicolo giusto, la medicalizzata 055, arrivata con tutte le protezioni necessarie per la tutela dell’equipaggio dal rischio contagio. Il paziente, a sua volta stupito all’arrivo del primo equipaggio, è stato accompagnato all’Amedeo di Savoia. I volontari, invece, sarebbero rimasti chiusi nella loro ambulanza e si troverebbero tuttora in isolamento, essendo entrati in contatto con un paziente malato.

