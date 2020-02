Chi è Milly Moratti | moglie di Massimo | carriera figli e attività politica

La vita e la carriera di Milly Moratti, moglie dell’ex presidente dell’Inter, Massimo. Una donna da sempre molto impegnata in tanti ambiti.

Milly Moratti è molto famosa per essere la moglie di Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e la cui famiglia ha tenuto le redini della squadra nerazzurra dal 1955 fino al 2013. Lui lo è stato nello specifico dal ’95 al 2013, con una pausa dal 2004 al 2006 quando cedette tale ruolo a Giacinto Facchetti.

Per quanto riguarda Milly, lei all’anagrafe risulta come Emilia Michela Enza Bossi. È nata a Milano il 27 dicembre 1946 e nel corso della sua vita si è dedicata molto alla politica, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale a Milano. Ha dalla sua una laurea in Fisica Teorica conseguita all’Università degli Studi di Milano. È nota anche per essere una attivista politica. Nel 2001 si candidò alle elezioni per ottenere la carica di sindaco di Milano con i Verdi ed il sostegno del centrosinistra. Nel 1999 ottenne la nomina a presidente di Fondazione Emergy, che supporta Emergency. Un’altra azione diretta in favore della vita sociale della città fu la fondazione dell’associazione ‘Chiamamilano’.

Milly Moratti, la carriera politica l’ha contrapposta alla cognata Letizia

Curiosamente la sua vita politica l’ha vista ad un certo punto contrapposta a Letizia Moratti, sua cognata, che fu rivale dell’ex primo cittadino meneghino, Giuliano Pisapia. E con schermaglie verbali anche piuttosto aspre. L’esperienza come consigliera comunale è molto lunga e vede al 2020, ben 14 anni di militanza in carica. Nel 2011 Milly Moratti è anche entrata nell’organigramma societario dell’Inter, ricoprendo il ruolo di direttore strategico dell’Inter e passando poi a diventare direttore artistico del club. Nel 2014 è poi approdata al comitato consultivo e fino al 2019 advisory board.

