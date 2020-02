Chi è Milly Moratti | moglie di Massimo | carriera figli e attività politica

La vita e la carriera di Milly Moratti, moglie dell’ex presidente dell’Inter, Massimo. Una donna da sempre molto impegnata in tanti ambiti.

Milly Moratti è molto famosa per essere la moglie di Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e la cui famiglia ha tenuto le redini della squadra nerazzurra dal 1955 fino al 2013. Lui lo è stato nello specifico dal ’95 al 2013, con una pausa dal 2004 al 2006 quando cedette tale ruolo a Giacinto Facchetti.

Per quanto riguarda Milly, lei all’anagrafe risulta come Emilia Michela Enza Bossi. È nata a Milano il 27 dicembre 1946 e nel corso della sua vita si è dedicata molto alla politica, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale a Milano. Ha dalla sua una laurea in Fisica Teorica conseguita all’Università degli Studi di Milano. È nota anche per essere una attivista politica. Nel 2001 si candidò alle elezioni per ottenere la carica di sindaco di Milano con i Verdi ed il sostegno del centrosinistra. Nel 1999 ottenne la nomina a presidente di Fondazione Emergy, che supporta Emergency. Un’altra azione diretta in favore della vita sociale della città fu la fondazione dell’associazione ‘Chiamamilano’. A Massimo ha dato cinque figli. Si tratta di Maria Celeste, Angelomario, Maria Carlotta, Giovanni e Maria.

Milly Moratti, la carriera politica l’ha contrapposta alla cognata Letizia

Curiosamente la sua vita politica l’ha vista ad un certo punto contrapposta a Letizia Moratti, sua cognata, che fu rivale dell’ex primo cittadino meneghino, Giuliano Pisapia. E con schermaglie verbali anche piuttosto aspre. L’esperienza come consigliera comunale è molto lunga e vede al 2020, ben 14 anni di militanza in carica. Nel 2011 Milly Moratti è anche entrata nell’organigramma societario dell’Inter, ricoprendo il ruolo di direttore strategico dell’Inter e passando poi a diventare direttore artistico del club. Nel 2014 è poi approdata al comitato consultivo e fino al 2019 advisory board.

