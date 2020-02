Caos Domenica In, salta l’intervista a Francesco Arca, Tognazzi contro la Venier. Il regista ha attaccato la presentatrice del programma per il poco spazio dedicato alla promozione della nuova fiction di Rai 1.





Il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier è stato di certo scenario questo pomeriggio di frecciatine e malumori. Protagonista Ricky Tognazzi che, risentito, ha attaccato la conduttrice del programma.

Caos Domenica In, l’attacco di Tognazzi alla Venier, salta anche l’intervista a Francesco Arca

Non ha evitato di commentare quanto accaduto, Ricky Tognazzi. E sfruttando anche la forza comunicativa dei social network, ha detto la propria su Twitter, in merito a quanto avvenuto durante la consueta puntata settimanale di Domenica In. Il regista si è dimostrato risentito per lo scarso spazio dedicato dal programma alla promozione della seconda edizione della fiction La vita promessa 2, in onda questa sera su Rai 1. Alla serie televisiva, che ha come protagonista Luisa Ranieri, doveva inoltre dare luce l’intervista con uno degli attori principali, ovvero Francesco Arca. Intervista che però è saltata.

Tognazi ha a questo punto attaccato Mara Venier e tutto il programma per aver dato maggior risalto al Festival di Sanremo, anziché alle novità di Rai 1. Sui social il regista ha tuonato: “Questo lo spazio che Domenica In e Mara Venier hanno gentilmente concesso alla promo della fiction di Rai Uno La vita promessa con Luisa Ranieri che va in onda stasera dopo aver cancellato Francesco Arca all’ultimo minuto per dare precedenza a Sanremo (novità!). Grazie”.

Poco dopo però Tognazzi ha rivisto la propria posizione. In successivi tweet infatti ha dichiarato: “Non ero al corrente che Domenica In era stata dimezzata per dare giustamente spazio all’intervento del premier sull’emergenza Coronavirus. Buon lavoro Mara Venier”, continuando ancora “Mara Venier a Domenica In saluta il pubblico ricordando che stasera andrà in onda La vita promessa. Grazie”.

